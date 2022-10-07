***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00042908Bağımsız Denetim Ücreti15.150,77 % 0,01241917Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.471,81 % 0,06104494Fon Yönetim Ücreti246.691,85 % 0,20221464Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.433,8 % 0,00117529Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.327,97 % 0,01830236TOPLAM GİDERLER360.599,66 % 0,29558548DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ121.995.051,2664 % 0,29558548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069202BIST