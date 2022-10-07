***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00405634Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00029216Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,01059538Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.983,59 % 0,05022331Fon Yönetim Ücreti268.043,39 % 0,14960536Hisse Senedi Komisyonu58.833,93 % 0,03283749Tahvil Bono Komisyonu798,67 % 0,00044577Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.205 % 0,0012307Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.523,75 % 0,00085046Türev Araçlar Komisyonu43.925,63 % 0,02451659Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.387,39 % 0,01975107TOPLAM GİDERLER527.475,85 % 0,29440463DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ179.166.967,1118 % 0,29440463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069205BIST