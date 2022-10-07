***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00658272Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00047413Bağımsız Denetim Ücreti16.683,83 % 0,01511154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.976,88 % 0,06338225Fon Yönetim Ücreti247.757,61 % 0,22440892Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00137775Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.197,62 % 0,01829419TOPLAM GİDERLER363.928,12 % 0,32963151DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.404.530,24 % 0,32963151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069206BIST