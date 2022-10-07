***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00340801Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00049093Bağımsız Denetim Ücreti15.150,77 % 0,01420933Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.382,72 % 0,02286762Fon Yönetim Ücreti125.413,24 % 0,1176203Hisse Senedi Komisyonu92.101,18 % 0,08637819Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.655,62 % 0,0024906Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.451,22 % 0,00229891Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00142658Türev Araçlar Komisyonu23.317,06 % 0,02186818Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.863,7 % 0,02519444TOPLAM GİDERLER318.013,88 % 0,2982531DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.625.506,1247 % 0,2982531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069168BIST