***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00197583Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00014231Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00516096Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri346.613,26 % 0,09423267Fon Yönetim Ücreti5.503.309,15 % 1,49616761Hisse Senedi Komisyonu599.443,2 % 0,16296877Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu28.880,49 % 0,00785165Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar204.921,18 % 0,05571129Türev Araçlar Komisyonu63.360,52 % 0,01722563Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler189.373,32 % 0,05148434TOPLAM GİDERLER6.962.675,62 % 1,89292106DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ367.827.046,7335 % 1,89292106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069239BIST