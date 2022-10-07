***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00926004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00066697Bağımsız Denetim Ücreti15.150,77 % 0,01930435Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri213.923,46 % 0,27257053Fon Yönetim Ücreti1.174.246,49 % 1,4961659Hisse Senedi Komisyonu255.194,78 % 0,32515637Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.743,38 % 0,00986623Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu393,75 % 0,0005017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.534,3 % 0,02361547Türev Araçlar Komisyonu8.461,71 % 0,01078149Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.004,72 % 0,02548901TOPLAM GİDERLER1.721.444,44 % 2,19337805DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.483.708,8273 % 2,19337805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069240BIST