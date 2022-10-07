***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0041532Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00029914Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,01084839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri288.677,92 % 0,16496984Fon Yönetim Ücreti2.618.115,03 % 1,49616577Hisse Senedi Komisyonu313.224,71 % 0,17899752Tahvil Bono Komisyonu33,12 % 0,00001893Gecelik Ters Repo Komisyonu11.685,18 % 0,00667769Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar52.533,75 % 0,03002129Türev Araçlar Komisyonu21.788,69 % 0,01245151Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.581,77 % 0,02490553TOPLAM GİDERLER3.376.414,67 % 1,92950883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.988.298,6558 % 1,92950883http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069241BIST