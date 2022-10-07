***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00154424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00011123Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00403363Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri611.287,6 % 0,12988754Fon Yönetim Ücreti7.041.393,01 % 1,49616844Hisse Senedi Komisyonu717.501,49 % 0,15245607Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu52.207,2 % 0,01109308Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.499,49 % 0,00116854Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar145.849,1 % 0,03099029Türev Araçlar Komisyonu66.475,74 % 0,01412489Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler133.178,1 % 0,02829793TOPLAM GİDERLER8.800.166,23 % 1,86987589DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ470.628.360,7348 % 1,86987589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069243BIST