***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,0033686Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00024263Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00879896Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri255.370,2 % 0,11836604Fon Yönetim Ücreti2.014.442,18 % 0,93370932Hisse Senedi Komisyonu702.154,38 % 0,32545391Tahvil Bono Komisyonu1.473,47 % 0,00068296Gecelik Ters Repo Komisyonu2.136,75 % 0,0009904Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.377,86 % 0,00063865Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar66.269,55 % 0,03071644Türev Araçlar Komisyonu324.767,88 % 0,15053239Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.152.505,31 % 0,99770263TOPLAM GİDERLER5.547.272,08 % 2,57120293DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ215.746.179,4346