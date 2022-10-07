***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00916466Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0006601Bağımsız Denetim Ücreti13.616,04 % 0,01717018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.102,05 % 0,07452923Fon Yönetim Ücreti118.637,75 % 0,14960529Hisse Senedi Komisyonu645,17 % 0,00081358Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.764,34 % 0,00600796Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.898,87 % 0,02004889TOPLAM GİDERLER220.455,3 % 0,27799988DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.300.502,0902 % 0,27799988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069244BIST