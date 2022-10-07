***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00145929Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00010511Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,00381175Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri453.634,84 % 0,091087Fon Yönetim Ücreti4.650.094,7 % 0,93370952Hisse Senedi Komisyonu1.098.888,79 % 0,2206499Tahvil Bono Komisyonu1.705,36 % 0,00034243Gecelik Ters Repo Komisyonu4.189,5 % 0,00084123Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.564,93 % 0,00031423Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar174.720,61 % 0,03508279Türev Araçlar Komisyonu497.054,23 % 0,09980534Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.859.868,64 % 0,97583079TOPLAM GİDERLER11.768.496,1 % 2,36303936DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ498.023.702,5267 % 2,36303936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069245BIST