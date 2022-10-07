***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00589503Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri954,16 % 0,00154791Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,01866992Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.344,32 % 0,13358488Fon Yönetim Ücreti1.014.838,53 % 1,64634413Hisse Senedi Komisyonu34.618,66 % 0,05616088Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.781,89 % 0,0093798Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.539,9 % 0,00412041Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00246764Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.874,08 % 0,03710798TOPLAM GİDERLER1.180.614,95 % 1,91527857DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.641.944,3262 % 1,91527857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069246BIST