***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01167114Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00084063Bağımsız Denetim Ücreti13.105,62 % 0,02104644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.382,96 % 0,11142277Fon Yönetim Ücreti180.835,19 % 0,29040499Hisse Senedi Komisyonu9.041,3 % 0,01451951Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00244275Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.706,05 % 0,02040477TOPLAM GİDERLER294.383,3 % 0,472753DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.270.001,5853 % 0,472753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069247BIST