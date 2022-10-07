***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00514736Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00037075Bağımsız Denetim Ücreti18.983,42 % 0,01344519Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri176.263,29 % 0,12484013Fon Yönetim Ücreti2.112.453,81 % 1,49616529Hisse Senedi Komisyonu109.267,1 % 0,07738945Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.789,87 % 0,00693377Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu735,16 % 0,00052068Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00107733Türev Araçlar Komisyonu3.721,77 % 0,00263598Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler515.938,85 % 0,36541855TOPLAM GİDERLER2.956.465,45 % 2,09394448DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ141.191.205,406 % 2,09394448http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069248BIST