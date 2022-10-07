***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,01446284Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00104171Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,02290235Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri161.019,33 % 0,32043461Fon Yönetim Ücreti751.831,99 % 1,49617435Hisse Senedi Komisyonu117.907,45 % 0,23464032Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.242,59 % 0,01043295Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar31.304,89 % 0,06229793Türev Araçlar Komisyonu5.529,4 % 0,01100372Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.313,05 % 0,04241378TOPLAM GİDERLER1.113.448,28 % 2,21580456DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.250.292,8118 % 2,21580456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069249BIST