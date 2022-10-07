***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00364194Bağımsız Denetim Ücreti11.508,5 % 0,08006956Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri212.193,21 % 1,47631906Fon Yönetim Ücreti215.040,72 % 1,49613041Hisse Senedi Komisyonu88.101,97 % 0,61296315Tahvil Bono Komisyonu26,47 % 0,00018416Gecelik Ters Repo Komisyonu1.104,94 % 0,00768754Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu632,78 % 0,00440252Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.629,39 % 0,03220865Türev Araçlar Komisyonu2.381,76 % 0,01657092Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.345,07 % 0,07197508TOPLAM GİDERLER553.755,89 % 3,85271695DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.373.126,7533 % 3,85271695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069250BIST