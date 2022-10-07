***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00057313Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00004128Bağımsız Denetim Ücreti23.647,4 % 0,00186484Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri921.531,49 % 0,0726724Fon Yönetim Ücreti4.673.295,91 % 0,36853828Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.744,4 % 0,00013756Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler256.621,09 % 0,02023726TOPLAM GİDERLER5.884.631,37 % 0,46406476DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.268.062.547,2188 % 0,46406476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069251BIST