***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00045746Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00003295Bağımsız Denetim Ücreti25.119 % 0,00158113Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.127.479,12 % 0,0709697Fon Yönetim Ücreti5.941.942,76 % 0,37401835Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00009575Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler293.901,75 % 0,01849978TOPLAM GİDERLER7.397.754,81 % 0,46565511DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.588.676.817,0726 % 0,46565511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069253BIST