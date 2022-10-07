***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.036,5 % 0,01338197Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri136.339,77 % 0,16531461Fon Yönetim Ücreti872.340,89 % 1,05773023Hisse Senedi Komisyonu137.761,38 % 0,16703834Tahvil Bono Komisyonu48,56 % 0,00005888Gecelik Ters Repo Komisyonu4.320,44 % 0,00523862Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu620,97 % 0,00075294Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.407,25 % 0,01383151Türev Araçlar Komisyonu6.884 % 0,00834698Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.866,08 % 0,01681289TOPLAM GİDERLER1.194.625,84 % 1,44850697DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.472.909,0903 % 1,44850697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069255BIST