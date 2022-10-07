***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00106727Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00007687Bağımsız Denetim Ücreti22.817,74 % 0,00335084Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri212.714,26 % 0,03123758Fon Yönetim Ücreti1.018.746,72 % 0,14960533Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00022338Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler123.527,87 % 0,01814036TOPLAM GİDERLER1.387.118,77 % 0,20370162DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ680.956.187,6019 % 0,20370162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069256BIST