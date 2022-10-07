***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00314111Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,00022624Bağımsız Denetim Ücreti16.683,83 % 0,00721086Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri192.321,96 % 0,08312283Fon Yönetim Ücreti3.291.122,07 % 1,42244481Hisse Senedi Komisyonu318.110,4 % 0,13748943Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu17.911,06 % 0,00774128Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.922,29 % 0,00126303Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00065743Türev Araçlar Komisyonu409.356,16 % 0,17692645Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.515,01 % 0,02356175TOPLAM GİDERLER4.312.254,96 % 1,86378523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ231.370.809,3134 % 1,86378523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069257BIST