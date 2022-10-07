***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2022 3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,00081499Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri523,46 % 0,0000587Bağımsız Denetim Ücreti28.951,65 % 0,00324665Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri700.053,95 % 0,07850433Fon Yönetim Ücreti16.020.298,29 % 1,79652277Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.839,71 % 0,00143985Gecelik Ters Repo Komisyonu1.732,5 % 0,00019428Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu58.412,98 % 0,00655046Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00017058Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler194.640,28 % 0,02182704TOPLAM GİDERLER17.026.241,54 % 1,90932965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ891.739.228,8023 % 1,90932965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069258BIST