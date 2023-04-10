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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.04.2023 09:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2023-1. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,00338875
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.018,93 % 0,00026256
Bağımsız Denetim Ücreti
14.447,67 % 0,00372285
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
141.146,92 % 0,03637044
Fon Yönetim Ücreti
1.819.850,32 % 0,46893524
Hisse Senedi Komisyonu
154.009,69 % 0,0396849
Tahvil Bono Komisyonu
305,91 % 0,00007883
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.998,47 % 0,00515316
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
45.472,04 % 0,01171714
Türev Araçlar Komisyonu
85.930,97 % 0,02214251
% 0,0066417
TOPLAM GİDERLER
2.321.107,23 % 0,59809807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
388.081.377,5181 % 0,59809807



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134470


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BIST En Aktif Hisseler10:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 81,75 569.229.015 % 9,95  
GRNYO 4,88 10.979.516 % 9,91  
IHLGM 1,05 47.964.489 % 8,25  
KLKIM 58,70 29.753.613 % 6,34  
IHGZT 1,04 7.947.555 % 6,12  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 19,2695 19,2769 % 0,21  
Euro 21,0168 21,0420 % 0,23  
Sterlin 23,8495 23,9692 % 0,15  
Frank 21,1841 21,3118 % 0,08  
Riyal 5,1198 5,1455 % 0,14  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.996 -11,88  
Altın Gr. 1.236 1.236 -5,99  
Cumhuriyet 8.497 8.625 7,00  
Tam 8.504 8.575 12,00  
Yarım 4.153 4.196 6,00  
Çeyrek 2.077 2.098 3,00  
Gümüş.Ons 24,77 24,79 -0,20  
Gümüş Gr. 15,34 15,36 -0,11  
Seans Raporu 10:32
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