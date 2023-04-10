***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2023-1. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri13.151,1 % 0,00338875Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.018,93 % 0,00026256Bağımsız Denetim Ücreti14.447,67 % 0,00372285Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri141.146,92 % 0,03637044Fon Yönetim Ücreti1.819.850,32 % 0,46893524Hisse Senedi Komisyonu154.009,69 % 0,0396849Tahvil Bono Komisyonu305,91 % 0,00007883Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.998,47 % 0,00515316Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar45.472,04 % 0,01171714Türev Araçlar Komisyonu85.930,97 % 0,02214251% 0,0066417TOPLAM GİDERLER2.321.107,23 % 0,59809807DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ388.081.377,5181 % 0,59809807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134470BIST