***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2023 2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri13.151,1 % 0,00744192Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.018,93 % 0,00057659Bağımsız Denetim Ücreti23.658,53 % 0,01338784Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.8onları0 % 0Diğer Giderler47.090,83 % 0,02664767TOPLAM GİDERLER414.933,24 % 0,23480164DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.716.496,7763 % 0,23480164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168322BIST