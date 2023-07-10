***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2023 2. dönemGider Tuta 0Tescil ve İlan Giderleri13.151,1 % 0,00385394Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.018,93 % 0,0002986Bağımsız Denetim Ücreti26.053,01 % 0,00763485Alınan Kredi Faizleri