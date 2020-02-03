***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.02.2020 14:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,50 0,00411 1,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816654
BIST
16:37119.716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 575,86
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
16:375,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
16:376,6247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0137
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:37303,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,70
|Açılış
|: 303,68
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.597.389
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|16.671.508
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|DITAS
|11,28
|5.986.258
|% 18,12
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,91
|1.376.654.570
|% 1,68
|
|SISE
|5,70
|960.743.030
|% 2,52
|
|ODAS
|2,22
|519.837.901
|% 4,72
|
|TRKCM
|4,22
|470.118.951
|% 4,71
|
|PETKM
|4,10
|425.330.333
|% 1,74
|
|ODAS
|2,22
|519.837.901
|% 4,72
|
|SISE
|5,70
|960.743.030
|% 2,52
|
|TSPOR
|3,12
|353.401.213
|% 14,71
|
|EKGYO
|1,69
|185.927.486
|% 1,20
|
|TRKCM
|4,22
|470.118.951
|% 4,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7872
|7,8262
|% -1,17
|
|Frank
|6,1748
|6,2120
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5898
|1,5978
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|-10,22
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,14
|56,14
|-0,48
|
Seans Raporu
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