***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.02.2020 10:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGAPO00243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819387
BIST
11:18120.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 725,33
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
11:186,0446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
11:186,5527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
11:18307,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,06
|Açılış
|: 307,02
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,88
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,28
|117.395.585
|% 13,30
|
|GSRAY
|3,26
|394.546.661
|% 13,19
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|PRKAB
|4,91
|24.253.546
|% 9,60
|
|KUTPO
|10,29
|13.409.037
|% 9,24
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ERBOS
|25,12
|8.585.725
|% -8,59
|
|KRTEK
|3,35
|1.463.304
|% -8,47
|
|HUBVC
|40,22
|23.831.451
|% -6,86
|
|IHGZT
|4,00
|21.398
|% -6,76
|
|ASELS
|30,36
|603.810.798
|% 4,40
|
|GSRAY
|3,26
|394.546.661
|% 13,19
|
|THYAO
|15,09
|332.480.902
|% 1,34
|
|PETKM
|4,17
|262.296.199
|% 0,48
|
|BJKAS
|2,96
|157.341.013
|% 2,78
|
|GSRAY
|3,26
|394.546.661
|% 13,19
|
|ODAS
|2,24
|152.523.868
|% 4,19
|
|PETKM
|4,17
|262.296.199
|% 0,48
|
|KARSN
|1,94
|109.393.436
|% -1,52
|
|BJKAS
|2,96
|157.341.013
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8612
|7,9006
|% -0,19
|
|Frank
|6,1327
|6,1697
|% -0,13
|
|Riyal
|1,6072
|1,6153
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-3,44
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|
Seans Raporu
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11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 878, 63 artarak (% 0.61 ) 144, 431
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11:32GUBRF
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