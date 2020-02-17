***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.02.2020 10:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGAPO00235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819388
BIST
12:53121.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 1.004,43
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.194
En Düşük
120.561
12:536,0448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
12:536,5563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
12:53307,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,00
|Açılış
|: 307,09
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,38
|549.337.241
|% 17,36
|
|TSPOR
|5,36
|146.711.512
|% 15,02
|
|KUTPO
|10,62
|25.682.417
|% 12,74
|
|OSTIM
|2,46
|93.722.480
|% 9,82
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|ERBOS
|25,00
|12.843.264
|% -9,02
|
|ARDYZ
|16,42
|28.180.488
|% -8,78
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|KRTEK
|3,37
|2.324.589
|% -7,92
|
|HUBVC
|40,18
|34.304.831
|% -6,95
|
|ASELS
|30,12
|898.991.464
|% 3,58
|
|GSRAY
|3,38
|549.337.241
|% 17,36
|
|THYAO
|15,11
|541.205.974
|% 1,48
|
|ODAS
|2,24
|445.922.581
|% 4,19
|
|PETKM
|4,18
|320.164.805
|% 0,72
|
|ODAS
|2,24
|445.922.581
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,38
|549.337.241
|% 17,36
|
|PETKM
|4,18
|320.164.805
|% 0,72
|
|BJKAS
|2,99
|222.182.102
|% 3,82
|
|KARSN
|1,94
|146.695.072
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8548
|7,8942
|% -0,27
|
|Frank
|6,1296
|6,1666
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6061
|1,6141
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,50
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.064
|-1,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-5,97
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,89
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|0,08
|