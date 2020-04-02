GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|ITTFH
|2,33
|52.818.223
|% 9,91
|YAPRK
|7,43
|3.438.443
|% 9,91
|DAGHL
|3,00
|7.050.607
|% 9,89
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2272
|8,2685
|% -0,46
|Frank
|6,8420
|6,8832
|% -1,05
|Riyal
|1,7678
|1,7767
|% -0,49
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|16,92
|Altın Gr.
|343
|344
|0,35
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,44
|0,47
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,08
|B. Petrol
|26,80
|26,80
|2,06
Seans Raporu
- 16:39RYGYO Yüzde -6.82 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 389, 128 adet işlem
- 16:37YUNSA Yüzde -5.33 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 491, 588 adet işlem
- 16:36SAYAS Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 541 adet işlem
- 16:35XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -816, 28 kaybederek (% -0.77 ) 105, 332
- 16:35XU100 Endeks 88, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 7, 870.00 milyon TL de