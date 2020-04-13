***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yurtiçi piyasalarda, TL ye endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837441BIST