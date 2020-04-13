***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2020 15:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yurtiçi piyasalarda, TL ye endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837441
BIST
15:4097.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 701,18
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
15:406,7931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0960
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7939
En Düşük
6,7014
15:407,4220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1068
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
15:40368,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,03
|Açılış
|: 368,51
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|12,32
|11.222.020
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|63.622.583
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.782.794
|% 9,99
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|33.404.722
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.654.810
|% -5,63
|
|THYAO
|10,23
|1.263.611.046
|% 4,39
|
|GARAN
|8,61
|797.795.096
|% -0,23
|
|PGSUS
|55,10
|634.069.812
|% 8,15
|
|ASELS
|25,12
|389.558.787
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,05
|295.218.908
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,05
|295.218.908
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,03
|139.379.970
|% 9,57
|
|THYAO
|10,23
|1.263.611.046
|% 4,39
|
|GSRAY
|2,63
|272.538.783
|% 3,54
|
|ODAS
|1,49
|147.754.127
|% 4,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4487
|8,4911
|% 1,60
|
|Frank
|6,9907
|7,0328
|% 1,22
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|4,94
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|31,28
|31,28
|-0,20
|
Seans Raporu
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Yüzde 4.46 oranında artışla 11.70 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 010 adet işlem
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15:51PAPIL
Yüzde 4.41 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 204, 456 adet işlem
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15:50TSPOR
Yüzde 8.84 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 761, 476 adet işlem