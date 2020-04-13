***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2020 15:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi değişen piyasa koşullarına göre geniş bir yelpazede, farklı varliı gruplarına yatırım yapılması ve buna paralel olarak fonun aktif bir şekilde yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Bu strateji ile fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtiçi piyasalar ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülke piyasalarında TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, spot ye türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ye sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon portföyünün döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutar fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837442
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0976
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1057
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,97
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 12,49
|Açılış
|: 375,97
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,59
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4845
|8,5270
|% 2,03
|
|Frank
|7,0027
|7,0449
|% 1,40
|
|Riyal
|1,8018
|1,8108
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|34,79
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,41
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.463
|83,30
|
|Tam
|2.470
|2.535
|89,50
|
|Yarım
|1.201
|1.233
|41,70
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,10
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,06
|
|B. Petrol
|31,81
|31,81
|0,33
|