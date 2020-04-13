***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (eurobond) ve Türk özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz cinsinden dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılacaktır. Fon gelişmiş ve/veya gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları ve Euro cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı borçlanma araçları dahil edilebilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837443BIST