***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2020 15:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (eurobond) ve Türk özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz cinsinden dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılacaktır. Fon gelişmiş ve/veya gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları ve Euro cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı borçlanma araçları dahil edilebilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837443
BIST
16:4596.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 79,80
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
16:456,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0918
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
16:457,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0958
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
16:45368,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 5,49
|Açılış
|: 368,98
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|12,32
|14.319.889
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|32.320.254
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|63.964.104
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|37.979.255
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,35
|3.813.499
|% -4,93
|
|THYAO
|10,19
|1.489.803.017
|% 3,98
|
|GARAN
|8,55
|905.008.895
|% -0,93
|
|PGSUS
|55,55
|817.242.218
|% 9,03
|
|ASELS
|25,00
|433.620.342
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,61
|403.691.493
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,03
|327.584.532
|% -1,46
|
|GSRAY
|2,61
|403.691.493
|% 2,76
|
|THYAO
|10,19
|1.489.803.017
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|144.169.799
|% 9,57
|
|ODAS
|1,47
|163.099.617
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4526
|8,4950
|% 1,65
|
|Frank
|6,9873
|7,0294
|% 1,17
|
|Riyal
|1,8003
|1,8093
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,17
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,46
|
|Cumhuriyet
|2.360
|2.416
|36,20
|
|Tam
|2.426
|2.486
|41,00
|
|Yarım
|1.180
|1.210
|18,10
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-0,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:58KRSTL
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 797, 891 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 297, 17 artarak (% 0.26 ) 115, 537
-
16:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GSRAY, THYAO
-
16:57XU100
Endeks 96, 908 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 9, 032.00 milyon TL de
-
16:56AVOD
Yüzde 8.57 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 644, 546 adet işlem