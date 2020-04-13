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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.04.2020 15:02
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (eurobond) ve Türk özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz cinsinden dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılacaktır. Fon gelişmiş ve/veya gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları ve Euro cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı borçlanma araçları dahil edilebilir. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837443


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PETUN 12,32 14.319.889 % 10,00  
AVGYO 1,54 32.320.254 % 10,00  
KLNMA 44,44 63.964.104 % 10,00  
DOKTA 24,86 2.796.124 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 568.130 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4526 8,4950 % 1,65  
Frank 6,9873 7,0294 % 1,17  
Riyal 1,8003 1,8093 % 1,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.692 5,17  
Altın Gr. 369 369 5,46  
Cumhuriyet 2.360 2.416 36,20  
Tam 2.426 2.486 41,00  
Yarım 1.180 1.210 18,10  
Çeyrek 592 605 9,30  
Gümüş.Ons 15,26 15,30 -0,12  
Gümüş Gr. 3,31 3,33 0,01  
B. Petrol 31,41 31,41 -0,07  
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