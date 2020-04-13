***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837448BIST