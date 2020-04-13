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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.04.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün, ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ye makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ye özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837452


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Tam 2.467 2.532 86,40  
Yarım 1.200 1.232 40,20  
Çeyrek 602 616 20,30  
Gümüş.Ons 15,38 15,42 0,00  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,04  
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