***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2020 15:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları tercih edilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837466
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0984
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,94
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 12,46
|Açılış
|: 375,94
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,14
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4833
|8,5258
|% 2,02
|
|Frank
|7,0022
|7,0444
|% 1,39
|
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|34,34
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,58
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.464
|84,10
|
|Tam
|2.470
|2.535
|90,30
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|42,10
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,30
|
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,04
|
|B. Petrol
|32,06
|32,06
|0,58
|