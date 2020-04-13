***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları tercih edilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837466BIST