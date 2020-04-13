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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.04.2020 16:10
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alım satım talimatı verebilir. 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837495


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 24,86 4.583.483 % 10,00  
PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4854 8,5280 % 2,04  
Frank 7,0027 7,0449 % 1,40  
Riyal 1,8017 1,8107 % 1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.721 34,32  
Altın Gr. 376 376 12,41  
Cumhuriyet 2.403 2.463 83,30  
Tam 2.470 2.535 89,50  
Yarım 1.201 1.233 41,70  
Çeyrek 603 617 21,10  
Gümüş.Ons 15,45 15,49 0,07  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,06  
B. Petrol 31,87 31,87 0,39  
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