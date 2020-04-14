***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonFonun Süresi süresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.garantibbvaportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bununla birlikte, fon portföyünün TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20'si oranında Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, yatırım fonları/borsa yatırım fonları (ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulanlar dışındaki borsa yatırım fonları)/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, fon portföyüne varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobondlar) fon portföyünde yer verilebilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST 30 Getiri endeksi 90BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,000411 0,15 0,000411 0,15 10Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat Behlül Tuncel 14.04.2020 26 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 14.04.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 14.04.2020 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 14.04.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 14.04.2020 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 14.04.2020 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Alp Ertekin 14.04.2020 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin Efecik 14.04.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 14.04.2020 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin İrez 14.04.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSelçuk Seren 14.04.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol/ Müdür 2016 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol / Direktör 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi / Direktör 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler, Finans&Destek Hizmetler ve Bilgi İşlem- Portföy Yöneticisi / Direktör 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEmre Şahin 14.04.2020 2011 - 2016 T. Garanti Bankası A.Ş. - Teftiş 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Teftiş 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi / Yönetici 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi / Portföy Yöneticisi 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi ve Satış / Yönetici 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler / Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEtiler Mah. Demirkent Sok. No:1/1 34337 Beşiktaş/İSTANBUL (212)3841300 (212)3841314 gpyinfo@garantibbva.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaElif Şirin Müdür (212)3841347 esirin@garantibbva.com.trÖzge Yıldıran Yönetici (212)3841345 oyildiran@garantibbva.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837911BIST