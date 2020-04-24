***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.04.2020 12:35
t TL endeksi 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840092
BIST
13:5798.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 788,51
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.015
En Düşük
97.929
13:576,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
13:577,5099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
13:57389,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,72
|Açılış
|: 389,31
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,41
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.434.520
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.955.109
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.748.049
|% 9,99
|
|TKURU
|9,37
|103.520
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|EUYO
|1,52
|7.541.195
|% -5,59
|
|ECILC
|4,87
|489.399.033
|% 4,51
|
|GARAN
|8,12
|429.497.928
|% 0,62
|
|SASA
|9,03
|335.051.152
|% 3,56
|
|GUSGR
|3,08
|315.486.405
|% 9,22
|
|PETKM
|3,49
|301.137.356
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,08
|315.486.405
|% 9,22
|
|ECILC
|4,87
|489.399.033
|% 4,51
|
|PETKM
|3,49
|301.137.356
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,80
|126.443.121
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|80.556.786
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5917
|8,6348
|% 0,52
|
|Frank
|7,1247
|7,1676
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8490
|1,8583
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,20
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.553
|16,20
|
|Tam
|2.557
|2.620
|16,60
|
|Yarım
|1.246
|1.279
|8,10
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|21,77
|21,77
|0,44
|