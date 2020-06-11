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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.06.2020 21:55
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 18.11.2019 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-deavm Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 18.11.2019 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 18.11.2019 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 18.11.2019 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 18.11.2019 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Alp Ertekin 18.11.2019 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin İrez 17.03.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Selçuk Seren 01.04.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol/ Müdür 2016 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol / Direktör 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi / Direktör 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler, Finans&Destek Hizmetler ve Bilgi İşlem- Portföy Yöneticisi / Direktör 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Emre Şahin 01.04.2020 2011 - 2016 T. Garanti Bankası A.Ş. - Teftiş 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Teftiş 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi / Yönetici 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi / Portföy Yöneticisi 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi ve Satış / Yönetici 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler / Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2015 - 2016 Citibank - Kredi ve Portföy Analisti 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İlkay Öztürk 01.05.2020 2015 ? 2016 Burgan Yatırım ? Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi ? Uzman 2016 - 2017 Şekerbank ? Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2017 - 2018 Şekerbank - Alım Satım Uzmanı 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi ? Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ? Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL (212)3841300 (212)3841314 gpyinfo@garantibbva.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850828


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
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Sterlin 8,5899 8,6330 % -0,21  
Frank 7,2238 7,2673 % 1,06  
Riyal 1,8181 1,8272 % 1,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 -10,50  
Altın Gr. 379 379 0,73  
Cumhuriyet 2.453 2.479 -3,50  
Tam 2.525 2.547 -3,50  
Yarım 1.232 1.243 0,20  
Çeyrek 616 622 -0,30  
Gümüş.Ons 17,60 17,63 -0,49  
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