***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.09.2020 19:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Elif Şirin Müdür (212) 3841347 esirin@garantibbva.com.tr
Emre Şahin Yönetici (212) 3841353 esahin@garantibbva.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875780
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9929
En Düşük
8,9268
17:59475,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,18
|Açılış
|: 475,90
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
476,22
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|966.357
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.972.192
|% 10,00
|
|AYCES
|77,55
|7.073.641
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5751
|7,5777
|% 0,41
|
|Euro
|8,9858
|8,9929
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7801
|9,8291
|% 0,20
|
|Frank
|8,2942
|8,3441
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0135
|2,0236
|% 0,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|14,31
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,00
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|-0,17
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de