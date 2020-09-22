***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.09.2020 16:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %25 ini aşamaz. Fon olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20 ye kadar düşürülebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 2 ila 4 arası düzeyde kalacaktır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876164
BIST
17:171.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:177,6543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:178,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:17470,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,00
|Açılış
|: 470,47
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:15
|NATEN
|29,26
|150.498.289
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.638.916
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|UFUK
|14,88
|1.933.213
|% -9,98
|
|SISE
|6,64
|1.646.027.850
|% 1,37
|
|KRDMD
|3,25
|903.001.917
|% 2,20
|
|PETKM
|4,23
|648.141.668
|% 1,68
|
|ODAS
|2,58
|565.662.201
|% 4,03
|
|THYAO
|10,54
|458.594.914
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|903.001.917
|% 2,20
|
|SISE
|6,64
|1.646.027.850
|% 1,37
|
|ODAS
|2,58
|565.662.201
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,00
|334.940.726
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,74
|283.622.417
|% 0,58
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6529
|7,6562
|% 0,32
|
|Euro
|8,9812
|8,9872
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7488
|9,7977
|% -0,06
|
|Frank
|8,3164
|8,3665
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0356
|2,0458
|% 0,32
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-0,28
|
|Altın Gr.
|469
|470
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.105
|3.182
|17,44
|
|Yarım
|1.501
|1.539
|8,44
|
|Çeyrek
|753
|770
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,22
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30SARKY
Yüzde 9.36 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 407 adet işlem
-
17:29CUSAN
Yüzde 7.06 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 732, 913 adet işlem
-
17:28FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 628, 503 adet işlem
-
17:27AYEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 388 adet işlem
-
17:26ITTFH
Yüzde 8.14 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 057, 874 adet işlem