***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2020 15:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi: Fonun temel amacı, uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, Türk Lirası ve dövize endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve izahnamede yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapabilecektir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Fonun yatırım amaçlarına ulaşacağının bir garantisi yoktur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878578
BIST
16:221.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:227,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:229,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0385
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:22479,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,75
|Açılış
|: 479,50
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,25
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:20
|BEYAZ
|9,35
|13.288.796
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.488.653
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.581.781
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|775.646
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.584.715.114
|% 0,56
|
|ODAS
|3,26
|1.233.417.954
|% 7,95
|
|SISE
|6,89
|1.090.682.133
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,48
|743.117.942
|% -0,57
|
|TURSG
|6,15
|640.827.486
|% 1,15
|
|ODAS
|3,26
|1.233.417.954
|% 7,95
|
|GARAN
|7,22
|1.584.715.114
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,64
|567.158.474
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,48
|743.117.942
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|346.671.538
|% 1,13
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7758
|7,7808
|% 0,21
|
|Euro
|9,1733
|9,1796
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0343
|10,0847
|% -0,15
|
|Frank
|8,4799
|8,5310
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0684
|2,0788
|% 0,23
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|4,71
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|14,07
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,81
|
|Çeyrek
|765
|783
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|1,22
|