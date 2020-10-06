***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi: Fonun temel amacı, uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, Türk Lirası ve dövize endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve izahnamede yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile yatırım ortaklıklarının paylarına yatırım yapabilecektir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Fonun yatırım amaçlarına ulaşacağının bir garantisi yoktur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878578BIST