***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2020 15:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %30'unu aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 3 arası düzeyde kalacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878582
BIST
16:221.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:227,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:229,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0385
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:22479,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,75
|Açılış
|: 479,50
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,25
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:20
|BEYAZ
|9,35
|13.288.796
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.488.653
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.581.781
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|775.646
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.584.715.114
|% 0,56
|
|ODAS
|3,26
|1.233.417.954
|% 7,95
|
|SISE
|6,89
|1.090.682.133
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,48
|743.117.942
|% -0,57
|
|TURSG
|6,15
|640.827.486
|% 1,15
|
|ODAS
|3,26
|1.233.417.954
|% 7,95
|
|GARAN
|7,22
|1.584.715.114
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,64
|567.158.474
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,48
|743.117.942
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|346.671.538
|% 1,13
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7758
|7,7808
|% 0,21
|
|Euro
|9,1733
|9,1796
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0343
|10,0847
|% -0,15
|
|Frank
|8,4799
|8,5310
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0684
|2,0788
|% 0,23
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|4,71
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|14,07
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,81
|
|Çeyrek
|765
|783
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|1,22
|