***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.10.2020 16:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi değişen piyasa koşullarına göre geniş bir yelpazede, farklı varlık gruplarına yatırım yapılması ve buna paralel olarak fonun aktif bir şekilde yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Bu strateji ile fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtiçi piyasalar ve yurtdışı ülke piyasalarında TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alınarak, spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883307
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:007,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:009,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0453
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:00486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PINSU
|9,24
|211.026.426
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.662.270
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.118.841
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.108.175
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,82
|2.297.483.680
|% 5,20
|
|GARAN
|7,06
|1.126.276.513
|% -0,56
|
|SISE
|6,80
|1.119.286.816
|% -0,58
|
|KRDMD
|3,48
|734.809.506
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,83
|624.482.048
|% -3,68
|
|TSKB
|1,82
|2.297.483.680
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,83
|624.482.048
|% -3,68
|
|SKBNK
|1,87
|461.392.150
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|734.809.506
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|402.208.331
|% -1,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9647
|7,9683
|% 0,38
|
|Euro
|9,4303
|9,4368
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3563
|10,4083
|% 0,00
|
|Frank
|8,7539
|8,8067
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1175
|2,1282
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-3,17
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|-0,20
|
Seans Raporu
18:00
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
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17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
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17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS