***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.12.2020 09:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Bloomberg Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen 'XAG' kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) 70
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi 20
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892004
BIST
11:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.332
11:057,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:059,4809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:05469,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:05
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|260.678.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.384.387
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.091.511
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.507.705
|% 9,92
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|NIBAS
|74,95
|4.640.721
|% -8,04
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|IDEAS
|11,56
|1.524.876
|% -6,24
|
|PETKM
|4,96
|1.473.793.835
|% -2,75
|
|KRDMD
|5,26
|819.650.001
|% 3,34
|
|THYAO
|12,43
|456.582.098
|% 1,30
|
|EREGL
|13,01
|397.489.030
|% 6,38
|
|SASA
|19,76
|354.375.473
|% -3,98
|
|PETKM
|4,96
|1.473.793.835
|% -2,75
|
|TSKB
|1,87
|350.906.184
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,26
|819.650.001
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,86
|282.282.799
|% -2,39
|
|YYAPI
|1,62
|87.261.546
|% 6,58
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8285
|7,8358
|% 0,33
|
|Euro
|9,4728
|9,4809
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,4265
|10,4788
|% 0,08
|
|Frank
|8,7543
|8,8070
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0812
|2,0916
|% 0,26
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|0,03
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,41
|48,41
|-0,38
|
Seans Raporu
11:05
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-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, DOHOL, GUBRF
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 1.01 ) 1, 209
-
11:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, COSMO, KRVGD, SILVR, SNKRN, SELEC, UMPAS, ROYAL
-
11:10
RHEAG, FRIGO, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:10
KERVN, NIBAS, LIDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında