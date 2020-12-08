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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.12.2020 09:41



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Bloomberg Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen 'XAG' kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) 70
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi 20
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892004


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 8,47 28.544 % 10,00  
SELEC 18,16 260.678.054 % 9,99  
SNPAM 21,02 4.384.387 % 9,99  
SILVR 5,98 12.091.511 % 9,93  
KRVGD 11,97 123.507.705 % 9,92  
daha fazla
11:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8285 7,8358 % 0,33  
Euro 9,4728 9,4809 % 0,23  
Sterlin 10,4265 10,4788 % 0,08  
Frank 8,7543 8,8070 % 0,26  
Riyal 2,0812 2,0916 % 0,26  
daha fazla
11:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.864 0,03  
Altın Gr. 470 470 1,67  
Cumhuriyet 3.071 3.116 6,00  
Tam 3.057 3.135 0,74  
Yarım 1.478 1.516 0,36  
Çeyrek 741 758 0,18  
Gümüş.Ons 24,52 24,55 -0,01  
Gümüş Gr. 6,20 6,20 0,03  
B. Petrol 48,41 48,41 -0,38  
Seans Raporu 11:05
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