***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.12.2020 14:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüş, altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon portföyünde asgari %51 oranında gümüşe dayalı yatırım fonlarına ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonlarına yer verilecektir. Fon portföyünün kalan kısmıyla ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893198
BIST
16:321.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:327,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:329,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:32467,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,50
|Açılış
|: 467,25
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
467,44
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KARTN
|3.264,80
|464.343.591
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.861.573
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|RTALB
|33,68
|137.799.848
|% -8,48
|
|MERKO
|10,23
|57.172.303
|% -8,33
|
|GARAN
|9,67
|1.723.206.789
|% 0,10
|
|ODAS
|4,06
|1.368.287.003
|% 1,25
|
|KRDMD
|5,43
|1.265.326.969
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.220.425
|% 2,46
|
|PETKM
|4,92
|1.007.310.852
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,08
|1.204.220.425
|% 2,46
|
|ODAS
|4,06
|1.368.287.003
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,12
|782.582.196
|% 1,96
|
|KRDMD
|5,43
|1.265.326.969
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,92
|407.712.803
|% 3,23
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8463
|7,8511
|% 0,00
|
|Euro
|9,5290
|9,5362
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,4753
|10,5278
|% 0,39
|
|Frank
|8,8059
|8,8589
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0855
|2,0960
|% -0,07
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|20,83
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.072
|3.150
|15,21
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|7,36
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,10
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,26
|