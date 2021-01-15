***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse SenediISIN Kodu TRYGAPO00409Fonun Süresi süresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi18.01.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir Kurucu ve TEAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.garantibbvaportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına fon portföyünde yer vererek Türkiye'nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST Sürdürülebilirlik Endeksi 90BIST-KYD Repo Brüt Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00603 2,20 0,00603 2,20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat Behlül Tuncel 18.01.2021 26 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 18.01.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 18.01.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 18.01.2021 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 18.01.2021 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 18.01.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 18.01.2021 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 18.01.2021 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin İrez 18.01.2021 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSelçuk Seren 18.01.2021 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol/ Müdür 2016 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol / Direktör 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi / Direktör 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler, Finans&Destek Hizmetler ve Bilgi İşlem- Portföy Yöneticisi / Direktör 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEmre Şahin 18.01.2021 2011 - 2016 T. Garanti Bankası A.Ş. - Teftiş 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Teftiş 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi / Yönetici 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi / Portföy Yöneticisi 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi ve Satış / Yönetici 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler / Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Nazlı 18.01.2021 2015 - 2016 Citibank - Kredi ve Portföy Analisti 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİlkay Öztürk 18.01.2021 2015 - 2016 Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 2016 - 2017 Şekerbank - Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2017 - 2018 Şekerbank - Alım Satım Uzmanı 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaLevent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL (212)3841300 (212)3841314 gpyinfo@garantibbva.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaElif Şirin Müdür (212)3841347 esirin@garantibbva.com.trEmre Şahin Yönetici (212)3841353 esahin@garantibbva.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902639BIST