***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un teması temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardır ve fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak bu yatırımlardan oluşacaktır. Bu tema kapsamında Fon çevreye zararı fosil yakıtlara göre oldukça sınırlı düzeyde olan ve her geçen gün önemi artan söz konusu enerji türlerinde faaliyetlerde bulunan şirketlere yatırımın teşvik edilmesine destek olmayı ve yaptığı yatırımlarla katılma payı sahiplerine makul seviyelerde getiriler sunmayı amaçlamaktadır. Fon, temiz/yenilenebilir/alternatif enerji teması dahilinde aşağıdaki alt sektörlerde faaliyette bulunan şirketlerin sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir: - Temiz/yenilenebilir/alternatif enerji teknolojilerine katkı sağlayan gelişmiş malzemeler (silikon, lityum, bio-bazlı ve diğer maddeler), - Enerji zekası (koruma, verimlilik, akıllı binalar, akıllı sayaçlar, enerji yönetim sistemleri, LED'ler, akıllı şebekeler, süper iletkenler, güç kontrolleri vb.), - Enerji depolama ve dönüştürme (gelişmiş piller, güç dönüşümü, elektrikli araçlar, hibrit güç aktarma organları, sabit, taşınabilir ve ulaşım uygulamaları için yakıt hücreleri vb.) - Yenilenebilir elektrik üretimi (güneş, rüzgar, jeotermal, su gücü vb.) Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon portföyünün - Asgari %20'si temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlerin yerli/yabancı ortaklık payları ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, - Asgari %20'si temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlerin yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon'un türünün karma fon olması sebebiyle, fon portföyünde yer alacak ortaklık payları ve/veya depo sertifikaları ile borçlanma araçlarının toplamı fon portföyünün asgari %80'ini oluşturacaktır. Ayrıca, Fon portföyüne izahnamenin 2.4. numaralı maddesinde sunulan diğer varlık ve işlem türleri de dahil edilebilecek ve bu varlık ve işlem türleri asgari %80 temiz/yenilenebilir/alternatif enerji teması sınırlamasında kullanılabilecektir. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları ise fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Nasdaq Clean Edge Green Energy Total Return Endeksi 50BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 20BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 10BIST-KYD Repo Brüt Endeksi 10S&P Global Clean Enerji Endeksi 10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903622BIST