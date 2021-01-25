***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.01.2021 17:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve Satım Emirleri 13:30 a kadar verilir Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş şubeleri 1 A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904215
BIST
17:261.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:267,3924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:268,9753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0475
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:26442,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,84
|Açılış
|: 442,68
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:26
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.915.254
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.317.412
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,75
|11.257.033
|% -8,70
|
|PKENT
|1.450,00
|6.251.310
|% -7,64
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|121,50
|2.365.207.375
|% 6,21
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,11
|1.317.450.781
|% 2,75
|
|GARAN
|9,62
|1.030.934.197
|% -1,43
|
|ODAS
|3,99
|1.536.315.561
|% 4,72
|
|TSKB
|1,99
|693.645.244
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|458.715.156
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|701.139.678
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|1.425.094.599
|% 3,13
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3855
|7,3924
|% -0,24
|
|Euro
|8,9698
|8,9753
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,0752
|10,1257
|% -0,32
|
|Frank
|8,2916
|8,3415
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9632
|1,9730
|% -0,32
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,37
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,13
|