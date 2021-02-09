***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2021 14:54
Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 03.04.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 03.04.2020 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 03.04.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 03.04.2020 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 03.04.2020 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 03.04.2020 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 03.04.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin İrez 03.04.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 19 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İlkay Öztürk 01.05.2020 2016 - 2017 Şekerbank - Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2017 - 2018 Şekerbank - Alım Satım Uzmanı 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908586
BIST
15:251.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
|: 1.535
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1.552
En Düşük
1.536
15:257,0789
En Yüksek
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|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0950
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|Önceki Kapanış
|: 7,0950
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7,1413
En Düşük
7,0620
15:258,5748
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,5143
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En Yüksek
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|: 0,84%
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|Açılış
|: 419,95
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|Önceki Kapanış
|: 416,46
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422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ULAS
|4,73
|11.138.538
|% 10,00
|
|ERBOS
|60,50
|129.743.578
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|40.661.534
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.810.598
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|144,00
|2.765.026.171
|% 7,14
|
|GARAN
|10,26
|1.952.359.701
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,60
|1.823.295.317
|% -3,35
|
|PETKM
|5,35
|1.210.880.450
|% 3,08
|
|SISE
|7,76
|1.199.363.053
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|1.823.295.317
|% -3,35
|
|TSKB
|1,82
|510.857.062
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,98
|823.241.988
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,56
|872.773.549
|% -2,73
|
|PETKM
|5,35
|1.210.880.450
|% 3,08
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0762
|7,0787
|% 0,08
|
|Euro
|8,5677
|8,5736
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7294
|9,7782
|% 0,34
|
|Frank
|7,8962
|7,9438
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8827
|1,8922
|% 0,08
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,71
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,35
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|16,39
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|7,93
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,07
|
|B. Petrol
|60,69
|60,69
|-0,01
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